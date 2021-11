Coronavirus en Allemagne : la barre des 100.000 morts franchie

Crédit : JULIAN STRATENSCHULTE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

L'autorité sanitaire fédérale allemande (RKI) a comptabilisé 351 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, passant ainsi le nombre de victimes de la Covid-19 à 100.119 exactement depuis le début de la pandémie. En une journée, le RKI a également compté 75.961 nouvelles contaminations, un nouveau plus haut au moment où la première économie européenne craint une saturation des hôpitaux. L'incidence sur sept jours a atteint 419,7, un record.

La situation met en difficulté la nouvelle coalition gouvernementale qui va prendre la tête du pays en décembre. Les hôpitaux dans certaines régions font déjà face à une "surcharge aiguë" qui rend nécessaire des transferts de patients, a averti lundi Gernot Marx, le président de la fédération allemande de la médecine intensive.

"La situation est sérieuse", a admis mercredi Olaf Scholz, futur chef social-démocrate du gouvernement après un accord de coalition avec les Verts et les libéraux du FDP, promettant de "tout faire" face à la pandémie. La nouvelle coalition semble toutefois exclure dans l'immédiat l'idée de confinement national, et mise sur la généralisation du passe sanitaire dans les transports et de restrictions d'accès pour les non-vaccinés, par exemple pour des lieux culturels.

L'Allemagne doit "étudier" une éventuelle "extension" de l'obligation vaccinale, en vigueur dans l'armée et bientôt dans les établissements de soins, a indiqué Olaf Scholz. Un milliard d'euros va par ailleurs être débloqué en faveur du personnel soignant et aide-soignant.