Thaïlande : avec l'absence des touristes, une espèce rare de tortue revit

publié le 20/04/2020 à 23:10

Si l'épidémie de coronavirus a engendré le confinement d'une large partie du globe, elle a aussi permis aux animaux de reprendre leurs droits, en pleine nature. C'est le cas en Thaïlande où, au milieu de plages dépourvues de touristes, les tortues luth, une des espèces les plus rares au monde, pondent des œufs en quantité largement supérieure à la normale. Et pour cause, les écologistes n'en ont jamais vu autant dans le secteur, depuis deux décennies.

"C'est un très bon signe pour nous car de nombreuses zones de reproduction ont été détruites par l'homme", se satisfait Kongkiat Kittiwatanawongassure, le directeur du Centre de biologie marine de Phuket, auprès de Reuters, dans un article relayé par Cnews. En l'absence des touristes, onze nids de tortues ont été trouvés depuis novembre dernier par les autorités, indique-t-il. Une découverte inédite puisque aucun nid de ce type n'avait été trouvé au cours des cinq dernières années.

Le confinement mis en place dans le pays est loin d'être étranger à ce phénomène, comme l'explique le directeur du Centre de biologie marine de Phuket : "Les tortues ont un risque élevé d'être tuées par des engins de pêche et par les humains qui perturbent la plage". En effet, les captures accidentelles de pêche seraient la principale cause de la disparition des tortues luth, selon les experts.