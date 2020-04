Coronavirus : l'Unicef dévoile une nouvelle version de la chanson "Pata Pata"

publié le 23/04/2020 à 18:03

Par ces temps sombres, voici bientôt une nouvelle réinterprétation Pata Pata. Le titre mondialement connu de Miriam Makeba va être réenregistré et chanté par Angélique Kidjo, ambassadrice itinérante de l'Unicef.

Sans modification des accords ou des syllabes, Pata Pata revient sur le devant de la scène avec de nouvelles paroles ce 23 avril 2020, comme l'a annoncé l'Unicef dans son communiqué. Le texte s'adapte en effet au confinement et aux mesures barrière à respecter pour éviter toutes contamination et propagation du coronavirus dans le monde. Cette chanson a d'ailleurs une signification particulière pour Angélique Kidjo, dont l'un des amis, Manu Dibango, le saxophoniste camerounais, est décédé du Covid-19, en mars dernier. "Manu m'a inspiré et Pata Pata m'a donné de l'espoir", explique-t-elle.

Une belle initiative pour la chanson qui signifie "Toucher toucher" en Xhosa et qui devient maintenant un titre où Miriam Makeba chante : "Il est temps de "rester confinés / C'est 'no-pata-pata / Restez à la maison et attendez / Nous devons garder nos mains propres / Alors no-pata pata / Ne vous touchez pas le visage et gardez vos distances s'il vous plaît".

L'Unicef appelle d'ailleurs à tous et toutes les internautes à reproduire une chorégraphie sur cette nouvelle version de Pata Pata et à la partager avec les #nopatapata et #healthyathome. Les meilleures performances seront sélectionnées et ajoutées dans le clip officiel de la chanson, prévu pour la mi-mai 2020.