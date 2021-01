Coronavirus aux États-Unis : la barre des 400.000 morts franchie

publié le 19/01/2021 à 21:50

À la veille de l'investiture de Joe Biden, qui fait de la lutte contre le coronavirus l'une de ses priorités de début de mandat, les États-Unis ont franchi un triste cap. Le bilan de référence de l'université Johns Hopkins révèle ce mardi 19 janvier que plus de 400.000 Américains sont décédés des suites de l'épidémie.



Ce chiffre est d'autant plus inquiétant que la barre des 300.000 décès avait été dépassée il y a seulement un mois de ça, à la mi-décembre. Les États-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé au monde en valeur absolue. Toutefois, certains autres pays enregistrent pour leur part plus de morts proportionnellement à leur nombre d'habitants. C'est notamment le cas de l'Italie, de la Belgique ou encore du Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a par ailleurs enregistré un nouveau record de décès ce mardi avec 1.610 morts en 24 heures, faisant de l'Angleterre le pays le plus endeuillé d'Europe.