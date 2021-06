C'est une nouvelle règle qui risque de faire jaser, mais elle a le mérite d'être drastique. Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, la banque Morgane Stanley a indiqué à ses employés, sous-traitants et clients qu'ils n'auront plus accès aux bureaux l'établissement s'ils n'étaient pas vaccinés à compter du 12 juillet prochain.

Cette annonce a été présentée dans un message interne signé par le responsable des ressources humaines de l’entreprise Mandell Crawley, a indiqué une source proche de la banque d’affaires ce mercredi 23 juin. Les employés ont donc jusqu’au 1er juillet pour faire savoir s'ils ont été vaccinés.

James Gorman, le patron de la banque américaine, avait toutefois indiqué la semaine dernière que 90% du personnel de retour au bureau était déjà vacciné. Une fois la règle mise en œuvre, tous les employés pourront abandonner le masque et les règles de distanciation physique. Les personnes non vaccinées devront, quant à elles, être en télétravail. Afin d'entrer dans les locaux de la banque, les clients et visiteurs devront déclarer sur l’honneur qu’ils ont bien reçu le sérum contre le coronavirus.