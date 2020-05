Coronavirus au Brésil : plus de 20.000 morts dus au virus, record en 24h

publié le 22/05/2020 à 03:00

C'est le pays de loin le plus touché d'Amérique latine avec deux tiers des morts du continent. Le Brésil connaît actuellement une nette accélération de sa courbe, avec au total 20.047 décès, dont 1.188 dans les dernières 24 heures, et 310.087 cas confirmés. Des chiffres qui seraient même bien en-dessous de la réalité, selon des scientifiques.

Le chiffre des nouveaux morts quotidiens n'avait qu'une seule fois auparavant dépassé la barre psychologique du millier, avec 1.179 enregistrés mardi 19 mai.

En dépit de la progression très inquiétante du virus, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro a encore appelé jeudi 21 mai à une reprise de l'activité, au nom de la sauvegarde de l'économie. Mais la quasi totalité des 27 États de l'immense pays ont décrété des confinements, plus ou moins souples, et observés de moins en moins par une population lasse de voir ses mouvements restreints depuis la fin mars.

L'État de Sao Paulo, capitale économique et culturelle du Brésil, reste de loin le plus touché par la pandémie, avec environ un quart des morts (5.558 jeudi) et des cas de contamination (73.739). Celui de Rio de Janeiro, où la progression du coronavirus s'est particulièrement accélérée ces derniers jours, est le deuxième foyer du pays, avec 3.412 morts et 32.089 cas confirmés.