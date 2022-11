Corée du Nord : Pyongyang promet une réponse "ferme et écrasante" face à l'alliance américano-coréenne

La Corée du Nord se veut de plus en plus menaçante. Alors que Les États-Unis et Séoul ont mené, du 31 octobre au 5 novembre dernier, plusieurs exercices militaires communs, Pyongyang a promis, ce lundi, une réponse "soutenue, ferme et écrasante".

Ces manœuvres conjointes entre Washington et son allié sud-coréen étaient destinées à démontrer la "capacité et la préparation à répondre fermement à toute provocation de la Corée du Nord" avait assuré le chef d’état-major américain.

Selon plusieurs analystes, les manœuvres aériennes ont particulièrement inquiété Pyongyang, car ce type de puissance militaire est l'un des points les plus faibles de son armée qui manque à la fois d'avions technologiquement avancés et de pilotes expérimentés.

La Corée du Nord avait déjà, en septembre, révisé sa doctrine nucléaire pour s'autoriser à mener des frappes préventives en cas de menace existentielle contre le régime de Kim Jong Un. Si le "système de commandement et de contrôle" nucléaire de la Corée du Nord est "mis en danger par une attaque de forces hostiles, une frappe nucléaire sera lancée automatiquement et immédiatement", avait récemment précisé le gouvernement nord-coréen.

