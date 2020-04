Corée du Nord : aux abonnés absents depuis des jours, où est passé Kim Jong-un ?

KCNA VIA KNS / AFP

Durée : 01:31 | Date : 21/04/2020

publié le 21/04/2020

La santé du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est au centre des débats ce mardi 21 avril. Et pour cause, le dictateur n'a pas été vu en public depuis une dizaine de jours. Il a même manqué, la semaine dernière, l'anniversaire du fondateur du régime, son défunt grand-père, Kim Il-sung. L'inquiétude est donc de mise autour de l'état de santé de Kim Jong-un, d'autant qu'un média dissident affirme qu'il a subi une opération cardio-vasculaire.

Si la Corée du Nord minimise les faits, les spéculations vont bon train et Washington étudie des informations selon lesquelles le dictateur nord-coréen serait en danger grave après une opération chirurgicale. Sur le site du journal officiel du pays, plus aucune activité du leader suprême n'est signalée depuis le dimanche 12 avril.

De plus, Kim Jong-un ne figure sur aucune des photos officielles du mercredi 15 avril dernier, jour de la naissance de son grand-père, qui est une des dates les plus importantes du calendrier nord-coréen. Ce jour-là, un hélicoptère et une voiture, exclusivement utilisés par le dirigeant, ont été vus en train de quitter Pyongyang.

Selon un média dissident, il aurait pris la direction d'un hôpital entièrement réservé à sa famille où il aurait été opéré de problèmes cardio-vasculaires. Victime de son tabagisme, de son obésité et de sa charge de travail, il serait désormais en convalescence et surveillé par des médecins et une trentaine de membres de sa garde personnelle.