Contraception masculine : l'Inde met au point un moyen révolutionnaire

publié le 11/12/2019 à 11:50

Une piqûre contraceptive qui pourrait révolutionner la vie de couple ? Des chercheurs indiens ont mis au point un traitement qui bloque les spermatozoïdes. C'est un gel injecté directement dans les testicules, rapporte Le Parisien ce mercredi 11 décembre.

Pas de douleur puisque l'injection est réalisée sous anesthésie locale. Le traitement est durable et efface pendant 13 ans. Il est aussi réversible et l'homme peut retrouver sa fertilité quand il le souhaite. Une seconde injection suffit à dissoudre le gel. Il est efficace à 97.3%, contre 99.7% contre la pilule et pourrait être disponible dès 2020 : les essais cliniques sont terminés et les chercheurs indiens attendent le feu vert des autorités.

Le Parisien a interrogé un certain nombre d'hommes et ils sont plutôt frileux : "Je ne suis pas très chaud", reconnait Julien. Frédéric, lui, dit ne pas être contre mais il faut être sûr que "cette injection soit réversible et que cela n'engendre pas d'effets secondaire", explique-t-il.