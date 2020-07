Confinement : la Californie fait marche arrière sur les services et commerces

et AFP

publié le 13/07/2020 à 23:43

Marche arrière en Californie. Alors que l’épidémie n’est pas encore sous contrôle dans de nombreux États américain, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a ordonné l'élargissement à toute la Californie de la fermeture des bars, salles de restaurant, cinémas, zoos et aquariums. Des restrictions qui s'appliquaient déjà dans des zones particulièrement touchées par le coronavirus.

Les dernières restrictions concernent environ 80% des 40 millions d'habitants de l'État et portent pour l'instant sur les centres commerciaux, les salles de sport, les cérémonies religieuses, les manifestations, les bureaux pour les "secteurs non essentiels", ainsi que les coiffeurs et salons d'esthétique.

Plus de 7.000 victimes en Californie

La Californie avait été le premier État américain à imposer un confinement général en mars, mais le nombre de cas recensés continue d'augmenter depuis plusieurs semaines et s'établit désormais à près de 330.000, dont plus de 7.000 morts.

Les responsables du district scolaire de Los Angeles ont par ailleurs annoncé que les écoles ne pourraient rouvrir leurs portes comme prévu le 18 août et que les cours seraient dispensés à distance jusqu'à nouvel ordre.