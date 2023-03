Comment Pamela Anderson, sex-symbol des années 1990, est devenue une icône planétaire

Crédit : Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pamela Anderson, le 1er février 2023, à New York

C’est l’une des plus grandes stars des années 1990. Pamela Anderson est devenue la sauveteuse en mer la plus célèbre du monde avec Alerte au Malibu. Véritable sex-symbol de l'époque, la comédienne américaine, aujourd’hui âgée de 55 ans, vient de publier une biographie et de participer à un documentaire de près de deux heures sur sa vie, Pamela, a Love Story diffusé sur Netflix.

Celle qui fut victime de la première vidéo virale de l’histoire, une sex-tape, veut reprendre le contrôle de son histoire. Mais elle est aussi le témoin d’une époque, pas si lointaine que ça, où on pouvait publiquement humilier une femme, avec des propos sexistes, sans que ça porte à conséquence. "Je ne suis pas une victime", affirme-t-elle pourtant. Je ne suis pas une demoiselle en détresse. J’ai fait mes choix dans ma vie."

Une vie débutée à Vancouver avant d'être remarquée lors d'un match de football américain, sur l’écran géant vêtue d'un T-shirt d’une marque de bière. Playboy l’appelle alors pour faire la couverture. Elle deviendra Playmate du mois en février 1990 avant de se faire poser des implants mammaires qui feront beaucoup parler.



>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

