Comment le Delaware, petit État américain, attire les entreprises les plus riches du monde

Le Delaware est le deuxième plus petit État des États-Unis. Avec ses 154 kilomètres de long, ses 56 kilomètres dans sa partie la plus large, et moins d'un million d'habitants, il ne représente qu'un simple confetti sur la carte du pays. Situé au nord-est de Washington, la région d'origine de Joe Biden attire les entreprises les plus puissantes du monde grâce à sa fiscalité très avantageuse.

Une famille française établie dans le Delaware en 1800 en est d'ailleurs la parfaite illustration : les DuPont de Nemours. Leur société est devenue depuis un géant mondial de la chimie, mettant au point le nylon, le téflon ou le lycra. Aujourd'hui, elle comprend 65.000 salariés dans le monde et fait près de 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Surnommé le "First State", le Delaware est aussi le premier État à avoir ratifié la constitution américaine en 1787. Historiquement pourtant, il sera l’un des derniers à ratifier, en 1901, les trois amendements consacrant l’abolition de l’esclavage.

