Colombie : 18 millions de dollars retrouvés dans une cachette de Pablo Escobar

publié le 28/09/2020 à 20:19

C’est un sacré pactole découvert par le neveu du plus célèbre trafiquant de drogues. Nicolas Escobar, a découvert dans la maison de son oncle de Medellín, en Colombie, une cache contenant 18 millions de dollars. Pablo Escobar, septième fortune mondiale de son vivant, avait en effet de nombreuses "cachettes d’argent et de matériel", explique Ouest-France.

Suivant son "intuition", Nicolas Escobar a détruit un mur d’un garage de la villa où il tombe sur une salle emmurée depuis plus de 30 ans. S’il est à l’origine de la découverte, il ne pourra pas en profiter. Les billets sont trop vieux et dégradés : ils n’ont plus aucune valeur aujourd’hui.

Toutefois, il pourra récupérer une pépite d’or, une montre Rolex, des radios, des enregistreurs et même une machine à écrire. Par ailleurs, un appareil photo a été retrouvé : n’étant plus exploitable, il ne sera pas possible d’en lire le contenu.

De nombreuses cachettes à découvrir

Ce n’est pas la première fois qu’une cachette du redoutable caïd de la drogue est découverte. En 2016, un Français avait trouvé deux coffres en détruisant une villa de Pablo Escobar à Miami. Régulièrement, des Colombiens partent à la recherche de ces caches, espérant à chaque fois trouver un nouveau trésor laissé par le célèbre trafiquant de drogues.