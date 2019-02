Comment observer la super lune de ce soir ?

publié le 19/02/2019 à 11:02

Ce mardi 19 février, une "super lune" sera visible depuis le sol français. Ce phénomène peu commun, il peut se compter au nombre de 3 par an, coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre. Elle effectuera son passage le plus proche avec le globe à 10 heures, heure française. Les Européens ne seront pas les mieux placés pour assister au spectacle puisque le moment exact de l’événement aura lieu à 16h53, heure française, et donc en plein jour.



Le spectacle de cette lune plus brillante se poursuivra toutefois jusque dans la soirée, seulement si les conditions météorologiques le permettent et que les nuages n’obstruent pas le paysage. Cette lune étincelante sera observable à l’œil nu pour tout le monde mais des jumelles ou un télescope permettront d'observer la surface lunaire dans les meilleures conditions.

Trois "super lunes" étaient programmées en ce début d’année. La première a eu lieu lors de l’éclipse totale de Lune du lundi 21 janvier dernier. La deuxième a donc lieu aujourd'hui et la suivante est attendue le jeudi 21 mars prochain.