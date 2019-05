"Super Lune" du 19 février : quand l'observer ?

publié le 17/02/2019 à 07:37

Elle sera plus grosse et plus brillante que d'habitude. La lune sera, mardi 19 février, à son périgée, c'est-à-dire à son point le plus proche de la Terre, soit à environ 356.000 kilomètres (son apogée étant à 406.740 kilomètres). Et pour l'occasion, elle nous offrira une superbe vue.



Notre satellite céleste formera une "super Lune", la plus grosse de l'année, qui sera observable en fin de journée, à condition que la météo y mette du sien. Le pic est attendu pour 16h53, heure de Paris. L'astre aura l'air d'une pleine Lune. Elle sera simplement plus grosse d'environ 7% et plus lumineuse de 30%, indique Florent Deleflie, astronome à l'Observatoire de Paris-PSL.

Ce phénomène peut se compter au nombre de 3 par an. Après la Lune rouge du 21 janvier dernier, qui a également coïncidé avec l'éclipse lunaire, et la super-Lune du 19 février, le troisième épisode de la série aura lieu le 21 mars prochain.