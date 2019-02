publié le 07/02/2019 à 21:09

"Erreur de la banque en votre faveur, retirez un million". Au Monopoly, cela permettrait une victoire assurée en fin de partie mais en Chine, cela vous amène directement à la case prison. Un programmeur du nom de Qisheng Qin a vu la justice le rattraper après qu'il ait découvert une faille informatique dans le système de son employeur, la banque Huaxia.



À 1.358 reprises entre novembre 2016 et janvier 2018, l’employé a profité que les distributeurs automatiques n'enregistrent pas les retraits autour de minuit pour se procurer cet "argent gratuit", rapporte le China Morning Post. Les sommes de ses retraits allant de 5.000 yuans (650 euros) à 20.000 yuans (2600 euros), le montant total de son escroquerie est estimé à plus de 7 millions de yuans, soit plus de 910.000 euros.

Les agissements de cet homme âgé de 43 ans sont, dans un premier temps, passés inaperçus avant que Huaxia ne comprenne la combine. L’établissement a cependant demandé à la police d'abandonner toute poursuite, de peur que l'affaire ne fuite dans la presse, affirmant que son employé n’avait fait qu’étudier des problèmes de sécurité du système.

Si ce programmeur a restitué la totalité du montant dérobé, il n'a pas échappé à la justice chinoise qui l'a finalement condamné à une peine de dix ans et demi de prison à laquelle s'ajoute une amende de de 11.000 yuans (1.400 euros).