La fraude fiscale bondit jusqu'à 100 milliards d'euros cette année

publié le 13/09/2018 à 17:20

C'est un record inquiétant. Selon Marianne, la fraude fiscale n'a jamais atteint un niveau aussi important. En cause notamment : les contrôles n'auraient jamais été aussi faibles, argumente le site d'information qui révèle qu'en 2018, selon le syndicat Solidaires-Finances publiques, la fraude fiscale est estimée dans la fourchette haute à 100 milliards d'euros, c'est 20 milliards de plus par rapport à la dernière étude réalisée il y a 5 ans.



Entre temps, comme le rappelle Marianne, 3.100 postes à la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ont été supprimés depuis 2010, mais aussi la baisse des moyens budgétaires et les restructurations successives. Qui s'accompagnent d'une baisse notable des contrôles sur les entreprises.

Également en cause : miser sur le numérique comme un remplacement à l'humain. Voilà ce qu'en pense le rapport : "Le numérique occupe une place importante, il peut aider et compléter l’action humaine, mais sans la remplacer."

"Diminuer les moyens, restructurer ou ne pas fixer de cap clair se traduisent notamment par une baisse de la couverture du tissu fiscal", résume encore le rapport.