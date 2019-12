Chine : fin des centres de détention pour les prostituées et leurs clients

publié le 29/12/2019 à 03:51

La fin d’un système arbitraire : à partir de dimanche 29 décembre, les prostituées et leurs clients ne pourront plus être enfermés dans des "centres d'éducation". Le parlement chinois a mis un terme, samedi 28 décembre, au système pénal “prison et éducation“, une disposition qui permettait de maintenir en détention, sans inculpation, des prostituées et leurs clients pendant plusieurs années.

Les personnes actuellement en détention dans des "centres d'éducation" seront immédiatement libérées, a indiqué l’agence Chine nouvelle.

Les travailleurs du sexe qui sont détenus parfois jusqu'à deux ans, subissent travail forcé, violences policières, tests obligatoires contre les maladies sexuellement transmissibles, humiliations et violences physiques.



Une "rééducation" condamnée par l'opinion publique

C’est la longue liste de sévices détaillée par Shen Tingting, responsable de l’organisation Asia catalyst, une association qui défend les droits des communautés marginalisées. L’abolition de ce système "est un pas positif", a-t-elle estimé. Elle admet toutefois que le combat est loin d'être terminé : "La loi en Chine met l’accent sur l’interdiction et la répression… au lieu de fournir un cadre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs du sexe en tant que professionnels", déplore t-elle.

Depuis l’abolition du "système de rééducation par les camps de travail" en 2013, l’opinion publique était devenue favorable à la fin de ce système de détention arbitraire. En outre, l’arrestation en 2014, d’un acteur populaire, Huang Haibo, détenu six mois pour avoir sollicité une prostituée, avait suscité de vives critiques dans les médias.

En Chine, la prostitution, illégale, est un phénomène répandu : on compte près d'un million de travailleurs du sexe. Les prostituées et leurs clients risquent jusqu’à 5.000 yuans (environ 639 €) d’amende et quinze jours de détention administrative.