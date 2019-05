Chine : elle paye sa voiture à 24.000 euros avec ses pourboires

publié le 24/05/2019 à 12:30

En Chine, la cliente d'un concessionnaire automobile a fait sensation en payant sa voiture avec ses pourboires. La restauratrice, arrivée avec 66 sacs de petite monnaie, s'est offert une Volkswagen Passat à 190.000 yuans, l'équivalent de 24.000 euros.



Elle a dû faire trois allers-retours pour transporter les sacs de pièces jusqu'au magasin. La séquence a été filmée, samedi 18 mai, et publiée sur le site d'information britannique du Daily Mail. On y voit des hommes en costumes accroupis en train de trier méticuleusement la monnaie. Les 17 employés ont passé trois jours à compter et à recompter à la main l'argent de la cliente.

Il manquait une toute petite partie, qu'elle a payé par transfert bancaire. L'argent a ensuite été emballé dans des petits rouleaux de banque. Pourboire ou conduire, elle n'a pas choisi...