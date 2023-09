CHARLES III - La passion du Roi d'Angleterre pour la France

L'heure est aux ultimes préparatifs. Le roi d'Angleterre Charles III arrive en France le 20 septembre pour une visite d'État historique. S'il s'agit de la première fois qu'il vient en France en tant que souverain britannique, ce sera sa 35e visite dans l'Hexagone. Charles III est francophile et il tient tout particulièrement à notre pays.

Son premier voyage a eu lieu en 1968, alors que Charles avait 19 ans. Le futur roi était venu approfondir ses connaissances en archéologies, en histoire mais aussi en gastronomie française, dont il raffole. Il s'était même opposé aux très strictes normes européennes qui menaçaient le savoir-faire à la française.

Malgré un accent plus prononcé que celui de sa mère, la Reine Elisabeth II, le souverain a appris le français lorsqu'il était enfant. Pourtant, il n'a obtenu qu'un modeste C aux épreuves de français du baccalauréat. Cela ne l'empêchera pas de communiquer avec le président Emmanuel Macron, ni de prononcer des discours en anglais et en français. En général, les discours débutent et finissent dans la langue du pays visité.

