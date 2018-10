et AFP

publié le 29/10/2018 à 17:34

Panique à l'Assemblée nationale centrafricaine, ce lundi 29 octobre. Un député a sorti un pistolet et tiré en l'air en pleine séance, à la mi-journée, tandis que les députés devaient élire ce même jour le nouveau président de l'Assemblée, après le vote destituant l'ancien trois jours plus tôt.



Alfred Yekatom, ex-membre des Forces armées centrafricaines (FACA) et ex-chef des milices antibalaka, a sorti son arme dans l'hémicycle en voulant s'en prendre à un autre député. En tentant de s'enfuir, le parlementaire a tiré en l'air. Ses motivations sont pour l'heure inconnues. Elles interviennent dans un contexte fragile à l'Assemblée nationale, à Bangui, après la destitution de Karim Meckassoua vendredi 26 octobre.

L'homme a été arrêté dans les couloirs de l'Assemblée par la police, tandis que les parlementaires couraient en direction de la sortie. Quelques instants plus tard, une voiture a tenté de forcer le barrage de police devant l'Assemblée où des tirs ont été entendus. En 2015, le député a été placé sur la liste de l'ONU des personnes "se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix" en RCA.