et AFP

publié le 27/10/2017 à 11:18

Un pas de plus vers le placement sous tutelle de la Catalogne. Le gouvernement catalan se trouve plus que jamais en péril, ce vendredi 27 octobre, tandis que le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a demandé au Sénat de l'autoriser à destituer le président de la Catalogne, Carles Puigdemont.



Le conservateur Rajoy demande par là même au Sénat espagnol de l'autoriser à destituer le vice-président catalan et l'ensemble du gouvernement local, pour contrer les projets indépendantistes catalans, au cœur d'une crise sociétale d'ampleur de l'autre côté des Pyrénées.

Le chef du pouvoir central espagnol a expressément demandé "la destitution du président de la généralité de Catalogne, du vice-président et des conseillers" du gouvernement régional sous les applaudissements des sénateurs, en majorité membres de son parti. Mariano Rajoy, en tous temps déterminé à maintenir la Catalogne au sein de son pays, a par ailleurs assuré que son objectif était de permettre des élections régionales dans les six mois.

La veille, le principal concerné par cette potentielle destitution, le président catalan Carles Puigdemont, annonçait qu'il attendrait les sanctions du gouvernement espagnol pour réagir et qu'il ne convoquait pas d'élections régionales, faute de garanties. La demande explicite de Mariano Rajoy ce vendredi devant le Sénat risque d'accélérer le processus.