publié le 30/10/2020 à 22:14

Les propos d'Emmanuel Macron défendant le droit à la caricature, notamment à la suite de celles du prophète Mahomet publiées dans Charlie Hebdo, continuent d'enflammer certaines franges de la communauté musulmane. Après les propos du président turc Erdogan, cette fois-ci c'est un champion de MMA qui fait une sortie sans nuance à propos du président français.

Le champion du monde poids légers d'arts martiaux mixtes, le Russe Khabib Nurmagomedov, s'en est pris à Emmanuel Macron et à ses "disciples" qui ont défendu les caricatures du prophète Mahomet. "Que le Tout Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d'expression insultent la foi de plus d'un milliard et demi de musulmans", a écrit le sportif, dans un message en russe et en arabe sur Instagram.

Khabib Nurmagomedov, originaire de la république russe du Daguestan à majorité musulmane, a accompagné ses mots d'une photo du chef de l'État dont le visage est barré d'une empreinte de chaussure. Il l'a postée sur son compte suivi par 25 millions de personnes.

Kadyroz a traité Macron de "terroriste"

"Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences car les pieux ont toujours le dernier mot", a poursuivi Khabib Nurmagomedov, 32 ans, qui a annoncé dimanche sa retraite sportive pour tenir une promesse faite à sa mère.

Les déclarations d'Emmanuel Macron, consécutives à l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, prônaient la liberté d'expression. Il avait auparavant défendu le droit au blasphème. Depuis, des manifestations contre le président français et des appels au boycott de produits français ont eu lieu dans des pays à majorité musulmane.

Mardi, le dirigeant de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, avait déjà violemment critiqué Emmanuel Macron, le traitant de "terroriste" qui "appelle secrètement les musulmans à commettre des crimes".