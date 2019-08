publié le 13/08/2019 à 07:18

Les deux jeunes Canadiens traqués pendant près de trois semaines pour un triple meurtre se sont probablement suicidés par arme à feu, a annoncé lundi 12 août la police à la suite des autopsies des corps retrouvés la semaine dernière dans le nord de la province du Manitoba.

"Les deux hommes sont morts des suites de ce qui semble être un suicide par balle", a annoncé la police fédérale dans un communiqué. Elle a précisé enquêter pour déterminer si les deux armes retrouvées à proximité des corps sont également liées aux homicides dont sont soupçonnés les deux amis d'enfance.

Les autopsies n'ont pas permis de déterminer la date et l'heure exacte de la mort, mais il y a de "bonnes indications" que les deux hommes étaient vivants "pendants quelques jours" après avoir été vus pour la dernière fois fin juillet près de Gillam, dans le nord du Manitoba.

La gendarmerie royale du Manitoba (GRC, police fédérale) avait indiqué avoir retrouvé les deux corps mercredi dernier dans un fourré, à quelques kilomètres de l'endroit où leur véhicule, calciné, avait été découvert.

Un triple meurtre inexpliqué

L'identification des deux corps met ainsi fin à une vaste chasse à l'homme qui a tenu le pays en haleine pendant plus de deux semaines. Kam McLeod, 19 ans, et son ami d'enfance Bryer Schmegelsky, qui aurait eu 19 ans en début de semaine dernière selon les médias, sont accusés d'avoir tué mi-juillet un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck, qui enseignait en Colombie-Britannique (ouest), a priori sans préméditation et pour une raison inconnue.

Ils avaient ensuite dérobé son véhicule puis parcouru quelque 3.000 km avant d'être repérés dans le nord du Manitoba, où se sont concentrées les recherches. La police, lourdement armée et épaulée par des chiens pisteurs, des drones et avions de l'armée munis de caméras thermiques, a ratissé jour et nuit la zone boisée dense et inhospitalière de 11.000 km2 peuplée d'ours, de loups et d'insectes piqueurs dans laquelle les fugitifs s'étaient retranchés.

Les deux adolescents étaient également soupçonnés du meurtre d'un jeune couple : Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans. Leurs corps avaient été retrouvés le 15 juillet dans le nord de la Colombie-Britannique, d'où étaient originaires les meurtriers présumés.

Le mobile de ce triple homicide reste à ce jour une énigme, mais la police a promis de communiquer les résultats de l'enquête "au cours des prochaines semaines".