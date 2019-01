et Leia Hoarau

Au centre national des papillons, dans la ville de Mission au Texas, a été recréé sur un ancien champ d'oignons, un habitat naturel pour les insectes. 200 espèces de lépidoptères parmi lesquelles le monarque orange et noir, sont ainsi revenues. Et avec elles d'autres animaux : des coyotes, des lynx, des pécaris, des tatous et des tortues du Texas.



La directrice du centre s'est rendue la semaine dernière à Washington pour alerter sur les conséquences probables sur la nature de la construction du mûr. Elle s'est offusqué que les lois sur la protection de l'environnement aient été balayées d'un revers de main par le gouvernement.

Selon les projets, un mur d'une cinquantaine de kilomètres devrait traverser la parcelle de terrain. Sa construction entraînera évidemment d'énormes travaux et l'arrachage d'arbres et de plantes, c'est-à-dire là où vivent entre autre les papillons et où nichent les oiseaux, par les bulldozers détruiront aussi l'habitat de certains mammifères.

Mais une fois la construction terminée, le mur continuera de nuire aux papillons. Il constituera un obstacle infranchissable pour les espèces qui volent bas. Les responsables du centre ont déposé plainte, sans beaucoup d'espoir. Ils pensent que leur demande ne sera traitée qu'après la construction du mûr qui se fera, ils en sont sûrs, malgré la crise actuelle.