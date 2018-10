publié le 04/10/2018 à 09:55

Alors qu'un accord avec l'union européenne semble impossible, la première ministre britannique Theresa May a présenté mercredi 3 octobre les nouvelles règles qui s’appliqueront dès le 29 mars prochain aux ressortissants de l'Union européenne. Mais que pourra signifier concrètement ce nouveau statut ?



"Ça peut signifier pour les Européens d'aller travailler moins facilement au Royaume-Uni", explique Catherine Mathieu, économiste au département analyses et prévisions de l'OFCE. Elle rappelle que c'est d'ailleurs cette liberté de travail des étrangers membres de l'UE qui a posé problème aux Britanniques, notamment depuis 2004 et l'entrée de pays comme la Pologne ou la Roumanie.

"Aujourd'hui, on ne sait pas encore quels seront les accords signés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. mais si on place dans la situation telle qu'elle se dessine aujourd'hui, Theresa May souhaite reprendre la maîtrise de l'immigration (...) Le Royaume-Uni cherche à favoriser l'immigration de travailleurs qualifiés", précise Catherine Mathieu.