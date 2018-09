publié le 05/09/2018 à 12:16

"Nous avons un plan solide pour protéger la sécurité des patients". Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a tenu à rassurer les Britanniques avant le Brexit, et pour cause. Une sortie de l'Union européenne sans accord avec Bruxelles pourrait avoir des conséquences sur les stocks de médicaments de Grande-Bretagne.



"Nous ne fabriquons pas d'insuline au Royaume-Uni, nous en importons chaque goutte, s’inquiète Sir Michael Rawlins, responsable de l’Agence de régulation des médicaments et produits de santé, dans le Pharmaceutical Journal relayé par Ouest-France. C'est dans l'optique d'un Brexit prévu dans sept mois que les stocks grossissent dans le royaume, car 3,5 millions de personnes sont insulinodépendantes. Dont la Première ministre Theresa May elle-même.

Le quotidien régional français explique que les autorités britanniques prévoient six semaines de stocks d'avance, dans un pays qui importe chaque mois 37 millions de boîtes de médicaments. À en croire Best of Britain, une organisation anti-Brexit, le coût du stockage représentera à lui seul 2,2 milliards d'euros.