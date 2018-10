publié le 18/10/2018 à 19:50

Aucun accord sur le Brexit n'a été trouvé lors du Conseil européen aujourd'hui. La situation du Brexit est grave, mais pas encore désespérée. Elle est grave car on avait expliqué que ce Conseil européen serait celui qui apporterait peut-être la solution réelle, complète et définitive, mais ça ne s'est pas produit.



La réalité est que les Continentaux avaient fait pression sur Theresa May en espérant qu'elle arriverait avec un dernier compromis qu'elle aurait extorqué à Londres. Comme cela ne s'est pas produit, on se retrouve avec deux hypothèses.

La première est celle d'un Brexit souple, consensuel, mais pour cela il faut régler le dernier problème en suspend, c'est-à-dire celui de l'Irlande du Nord. En clair, cela signifierait que l'Irlande du Nord resterait dans l'Union douanière, mais pas le reste de la Grande-Bretagne. Ça signerait une prise de distance entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

La deuxième : les Britanniques refusent et cela marque un Brexit dur. Pour ne prendre qu'un seul exemple, cela signifierait le chaos en matière de transport entre le Continent et le Royaume-Uni, car il faudrait renégocier tous les accords.