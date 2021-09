Brexit : dès le 1er octobre, le passeport sera obligatoire pour se rendre au Royaume-Uni

Passeport et carte nationale d'identité (image d'illustration)

C'est un grand changement dû au Brexit qui s'appliquera d'ici 15 jours, pour les touristes mais aussi les voyageurs d'affaires européens et suisses qui se rendront au Royaume-Uni. Dès le 1er octobre 2021, le passeport sera obligatoire afin d'entrer sur le sol britannique selon nos confrères de BFM. La carte d'identité nationale, elle, ne sera plus considérée comme document de voyage.

Le passeport devra en plus de cela, être en cours de validité durant toute la durée du déplacement. Pour un séjour supérieur à six mois, un visa est également demandé. Toutes les démarches sont à retrouver via un formulaire en ligne.

Les règles d'entrée au Royaume-Uni devraient encore évoluer. Selon le site VisitBritain, "Le gouvernement introduira un système d’autorisation électronique de voyage d’ici la fin de l’année 2024, dans le cadre de plans visant à garantir que tous ceux qui viennent au Royaume-Uni ont l’autorisation de le faire avant leur voyage".

Des exceptions concernant cette obligation de passeport

Quelques exceptions seront toutefois accordées. Puisque la carte d'identité sera acceptée jusqu'au 31 décembre 2025 dans les cas suivants :



- Pour les résidents français au Royaume-Uni (date antérieure au 1er janvier 2021) ayant validé leur statut à travers le système de règlement de l'Union Européenne

- Pour les détenteurs d'un permis familial du programme d'établissement de l'Union Européenne pour rejoindre de la famille au Royaume-Uni

- Pour les détenteurs d'un permis de travailleur frontalier