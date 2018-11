Brexit : ces expatriés français qui font déjà leurs valises

publié le 25/11/2018 à 17:01

C'est acté. Ce dimanche 25 novembre, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont approuvé l'accord de divorce avec le Royaume-Uni ainsi que la déclaration ébauchant la relation post-Brexit avec ce pays, le premier à claquer la porte du projet européen.



Outre-Manche, l'inquiétude règne, notamment en ce qui concerne les ressortissants européens. Ne sachant pas à quelle sauce ils seront mangés, beaucoup d'expatriés ont anticipé et pris la décision de partir. Anna savoure par exemple son cinquième et dernier hiver à Londres. C'est décidé, elle rentrera à Paris cet été.

"Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises notamment des banques d'investissement de la City qui ont déjà décidé de relocaliser une partie de leurs effectifs dans différentes villes européennes", explique-t-elle. "Donc je me dis que finalement, si je veux évoluer vers un poste plus important, j'aurai peut-être plus d'opportunités à Paris", poursuit Anna.

"Trop risqué" de rester

Jusqu'au printemps dernier, Louise travaillait avec Anna à la City. Mais elle a depuis décidé de démissionner, à contre-coeur. Si elle vit encore entre les deux capitales, c'est parce qu'elle a beaucoup de mal à dire adieu à son ancienne vie : "Ça me déchire le coeur. Avec mon ami on s'est vraiment posé la question de savoir s'il venait me rejoindre à Londres où si je venais le rejoindre à Paris. Ici, c'était trop risqué parce qu'on ne savait pas si son boulot ou le mien allait rester à Londres ou être délocalisé. C'était déprimant", raconte-t-elle.



Un sentiment partagé par beaucoup d'Européens résidant au Royaume-Uni, même si la plupart n'ont pas l'envie ou le courage de faire leurs valises.