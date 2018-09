Un énorme incendie s'est déclaré vers 19h30 -heure locale- au musée national de Rio de Janeiro, au Brésil, le 2 septembre. Crédits : CARL DE SOUZA / AFP | Date :

Les pompiers ont travaillé toute la nuit à tenter de maîtriser les flammes, sans pourtant parvenir à l'empêcher de tout dévaster. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Crédits : Carl DE SOUZA / AFP | Date :

L'embrasement est une véritable catastrophe : l'intégralité des œuvres d'art ont été englouties par les flammes, soit 200 ans d'histoire. Crédits : Carl DE SOUZA / AFP | Date :

Ce sont plus de 20 millions de pièces de valeur qui ont disparu à cause de l'incendie. Un véritable fléau pour la culture et l'art du pays. Crédits : STR / AFP | Date :

Le musée venait de célébrer son bicentenaire, en juin. Il accueillait environ 150.000 visiteurs par an. C'était un centre de recherches et d'études important et le plus grand musée d'histoire naturelle et anthropologique d'Amérique latine. Crédits : STR / AFP | Date :

Impuissants, les policiers regardaient le désastre se dérouler sous leurs yeux, dimanche 2 septembre. Crédits : CARL DE SOUZA / AFP | Date :

Ce palais a été l'ancienne résidence de la famille royale portugaise, puis de la famille impériale brésilienne. Le Palais de Saint-Christophe était étendu du 11.400 m², dont 3.500 m² ont servi de salles d'expositions. Crédits : STR / AFP | Date :

De 1889 à 1891, ce bâtiment avait accueilli l'Assemblée constituante du Brésil, avant de recevoir en 1892 le musée royal, qui comprenait notamment des collections égyptiennes acquises par la famille royale portugaise. Crédits : STR / AFP | Date :