Bolsonaro : pourquoi l'ancien président brésilien a-t-il été hospitalisé ?

Crédit : Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jair Bolsonaro doit passer sur la table d'opération, ce mardi 12 septembre. Âgé de 68 ans, il a été admis dans une clinique privée de Sao Paulo, lundi après-midi. Lorsqu'il était candidat à la campagne présidentielle, Jair Bolsonaro avait été poignardé par un déséquilibré lors d'une manifestation, un mois avant son élection.

Blessé à l'abdomen, le candidat a déjà subi plusieurs interventions au cours des dernières années, suite à l'attentat dont il a été victime. "Nous sommes arrivés à Sao Paulo, priez pour l'intervention chirurgicale qui aura lieu demain", avait écrit sur Instagram l'ancienne Première dame Michelle Bolsonaro mardi 12 septembre, un message illustré d'une photo d'elle avec son mari, souriants, dans un véhicule.

Les deux opérations prévues ont pour but de remédier aux séquelles de l'attentat de 2018, comme par exemple des obstructions intestinales, des hernies ou des adhérences des tissus. "Bolsonaro, tu es un lâche, sors de cet hôpital et assume les délits que tu as commis !", criaient deux militantes anti-Bolsonaro, à l'extérieur de l'hôpital, en brandissant des pancartes réclamant son incarcération.

Pour rappel, l'ex-président, qui a quitté le pouvoir en décembre 2022, est sous le coup de plusieurs enquêtes. Il a par ailleurs été déclaré inéligible pour une durée de huit ans en juin pour désinformation sur le système électoral.