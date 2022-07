Belgique : un surdoué vient d'obtenir son Master à 12 ans

Crédit : ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP via AFP

Laurent Simons a sauté pas mal de classes. À tout juste 12 ans, ce Belge vient d'obtenir son master en physique quantique avec la mention "Grande distinction", rapporte le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws repris par Le Parisien, mercredi 13 juillet. Il a obtenu ce diplôme en un an, au lieu de deux.

En 2021, au lieu de terminer l'école primaire, le jeune Belge obtenait son bachelier (licence) en physique à l’Université d’Anvers. Et c'est à 7 ans qu'il a débuté le secondaire (le collège). Cette avance, il la doit à une capacité de mémorisation hors du commun et un quotient intellectuel (QI) de 145. "Je n’ai pas encore atteint mon maximum, mes limites sont plus élevées", confiait-il aux médias.

En attendant d'avoir l'âge légal pour travailler, il prévoit de commencer des études en médecine, un cursus qui dure entre 9 à 12 ans. Enfin, pour les étudiants ordinaires.

