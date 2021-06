Peut-on être surdoué sans le savoir ?

publié le 07/06/2021 à 05:55

Faites-vous partis sans le savoir des 2% de la population pourvus d’un Q.I supérieur à 130 ? Vous sentez-vous différents, en décalage avec le reste du monde ? Êtes-vous doté d’une curiosité aiguisée et d’une imagination débordante ?

Favie Flament en parle avec Vincent. "J’ai appris que j’avais un haut potentiel intellectuel très récemment, le 12 avril dernier plus précisément et j’ai aujourd’hui 42 ans. "Depuis tout petit, et surtout à l’approche de l’adolescence, Vincent se sent différent. "Moi qui étais très bon élève à l’école primaire, au collège, j’ai senti un mode d’apprentissage très différent. Je ressentais une certaine frustration ainsi qu’un mal-être qui commençait à se développer."

Depuis qu’il a appris qu’il était surdoué, Vincent se sent mieux et s’accepte davantage. L’acquisition d’une forme de liberté.

Les génies et les surdoués, quelle différence ?

Dès que l’on évoque les surdoués, l’opinion pense au génie. Mais ces deux caractères de l’esprit humain sont en vérité très différents. Les génies n’ont donc pas développé une intelligence précoce, comme les surdoués.

Ils sont considérés comme tels en raison de leur travail, qui est particulièrement significatif ou important pour la société. Vincent, surdoué, a par exemple redoublé sa classe de 3 ème. Pour Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste, "le surdoué n’est pas un génie, il n’est pas extraordinaire en tout, contrairement à ce que l’on pense."

Ainsi le surdoué se caractérise par un mode de fonctionnement diversifié aux niveaux neuronal, mental, cognitif et exécutif. Il a aussi tendance à avoir des traits de personnalité quelque peu spécifiques.



Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste. Auteur de '' L'adulte surdoué à la conquête du bonheur '' chez Albin Michel.

L'adulte surdoué à la conquête du bonheur - Rompre avec la souffrance (Editions Albin Michel)