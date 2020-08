publié le 18/08/2020 à 17:32

Le décès du petit garçon est survenu dans des circonstances encore floues. En effet, le corps d'un petit garçon de deux ans a été retrouvé sans vie dans l'appartement familial dimanche 16 août.

La justice, de son côté, met en cause la responsabilité de sa mère : il aurait pu succomber à une déshydratation liée également à de la malnutrition, en Belgique à Malines, rapporte le quotidien Nieuwsblad repris par le Parisien. C'est la mère elle-même qui a appelé les secours mais malgré leurs efforts, ces derniers n'ont pu réanimer le garçonnet.

La jeune femme, dont l'autre fils, âgé de 4 ans, se trouvait avec son père lors du drame, a été mise en examen pour "homicide involontaire" et "privation de nourriture et de soins ayant entraîné la mort" et incarcérée dans une prison d'Anvers. Selon le parquet, interrogé par le quotidien, "l'enfant n'aurait pas reçu à boire pendant longtemps".

La grand-mère de la victime a assuré au quotidien qu'il ne s'agissait pas d'une mère maltraitante et avance que la chaleur insoutenable qui régnait dans l'appartement, à cause de la canicule, pouvait être à l'origine du décès de l'enfant. La mère de l'enfant doit comparaître ce mardi 18 août devant la chambre du conseil afin qu'un magistrat décide si elle reste ou non en détention provisoire.