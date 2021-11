Le cliché fait froid dans le dos. En Belgique, dans la commune d'Esneux, le cadavre d'un castor a été découvert placardé sur un panneau dans la rue, fixé par des riverains à l'aide de clous, accompagné d'un message horrifiant accusant l'animal d'être responsable de tous les maux qu'a subi le pays ces derniers mois, comme la récente inondation qui a sévi en juillet dernier dans le pays.

C'est le journaliste et militant pour le bien-être animal Hugo Clément, relayé par Cnews, qui a révélé cette affaire. Sur le panneau en question, on peut notamment lire sur une affiche que les castors "ont tué des personnes avec les inondations", ou encore qu'ils "coupent des milliers d'arbres", causant des "barrages et la mort". "La DNF (le Département de la Nature et des Forêts, ndlr) se comporte comme des intégristes en les protégeant", conclut le prospectus.

En effet, le castor est aujourd'hui une espèce protégée qui, contrairement à ce qu'affirment les agresseurs, a un bienfait non-négligeable sur les cours d'eau. Il joue un rôle écologique majeur dans "la biodiversité et la vie sauvage en bord de fleuve ou rivière".

Une enquête a été ouverte par la police locale et un procès-verbal a été dressé par la DNF. De con côté, Pauline Gobin, chargée de l'environnement à la mairie d'Esneux a annoncé qu'une plainte allait être déposée :"Je suis consternée, choquée par cet acte. Ce sont les humains qui, au quotidien, détruisent la nature. Ce geste démontre une nouvelle fois combien la bêtise humaine nous conduit tout droit dans le mur. Le DNF et la police sont prévenus. Nous n'en resterons pas là", a-t-elle affirmé.