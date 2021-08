Belgique : Raoul Cauvin, père des "Tuniques bleues" est décédé

Le scénariste belge de bande dessinée Raoul Cauvin, père de la série à succès Les Tuniques bleues, est décédé jeudi 19 août à l'âge de 82 ans, trois mois après avoir annoncé être atteint d'un cancer incurable, a annoncé Dupuis, sa maison d'édition.

"C'est avec une immense émotion que nous vous faisons part du décès de Raoul Cauvin, un des plus grands hommes du monde de la bande dessinée. Nous sommes en pensée avec (...) les millions de lecteurs qui ont adoré sa drôlerie et son comique de situation à travers la publication de ses séries", a indiqué l'éditeur tôt vendredi dans un communiqué.

Avec des dizaines de séries à son actifs et plus de soixante millions d'albums vendus, Raoul Cauvin était considéré comme le scénariste le plus prolifique de la BD franco-belge. Parmi les séries scénarisées par Cauvin, figurent Cédric, Boule et Bille, Les Femmes en blanc ou encore Natacha.

C'est en 2019 que le scénariste annonçait sa dernière contribution pour Les Tuniques bleues avant de tirer sa révérence estimant avoir fait le tour du sujet sur la saga qui avait été créée en 1968 avec le dessinateur Louis Salvérius.