Belgique : le roi Philippe a exprimé ses "regrets" pour le passé colonial au Congo

publié le 30/06/2020 à 15:09

La Belgique regarde pour la première fois son passé colonial en face. Le roi des Belges Philippe a présenté ce mardi 30 juin, ses plus profonds "regrets" pour les blessures infligées lors de la période coloniale au Congo. C'est un premier pas vers un mea-culpa, avec des mots très forts.



En plus des regrets exprimés, le roi Philippe admet mot pour mot "l'existence d'actes de violence et de cruauté" commis lorsque le Congo était aux mains du roi Léopold II. Jamais un souverain belge n'avait tenu un tel discours. La communauté congolaise en Belgique l'attendait depuis plus de 60 ans.

"Enfin !", "Il y a un début à tout", "C'est un bon pas dans ce processus qui est mis en route", "Il y a une reconnaissance, il y a une ouverture et une invitation à un dialogue constructif", ont témoigné plusieurs Congolais en Belgique.



Des regrets mais pas encore d'excuses, cela pourrait cependant arriver lors des conclusions d'une commission parlementaire qui devrait débuter à la rentrée. Cette commission doit dresser le bilan de la colonisation au Congo. La Première ministre belge l'a affirmé ce mardi matin : "Il est l'heure pour la Belgique, d’entamer un parcours de vérité".