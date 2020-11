Coronavirus : émotion en Belgique après le suicide d'une jeune coiffeuse

publié le 21/11/2020 à 11:44

C'est un drame qui émeut toute la Belgique. Lundi 16 novembre, Alysson Jadin, jeune Belge de 24 ans qui venait d'ouvrir son barber-shop à Liège, a été retrouvée morte. Pour ses proches, elle n'a pas supporté d'être jugée "non essentielle" par le gouvernement et s'est suicidée. Un drame devenu symbole de la détresse face à la pandémie.

La jeune femme a été retrouvée morte, sans avoir laissé d'explication écrite, d'après les premiers éléments disponibles. Mais dans son entourage, tout le monde a fait le lien entre les mesures sanitaires et son geste désespéré, dans un pays durement frappé par le coronavirus et contraint à un second confinement.

Interrogé jeudi au Parlement, le Premier ministre a évoqué "une personne qui voulait commencer son commerce avec plein d'ambitions, plein d'espoir" et "a été confrontée à une situation qui n'est pas de sa faute". Ce drame "nous a tous énormément touchés", "c'est clair que l'impact humain et psychologique de la deuxième vague (de la pandémie) est supérieur", a reconnu le Premier ministre.

Un "fonds Alysson"

Coiffeuse au chômage, Alysson Jadin avait démarré son activité début août, et n'aurait pas supporté la fermeture imposée dans le cadre du deuxième confinement il y a trois semaines. Serge Schoonbroodt, client et ami d'Alysson, raconte que cette dernière lui avait dit s'inquiéter du confinement lors de leur dernière rencontre. "Quand Alysson a contacté les services qui devaient l'aider, on lui a répondu qu'elle était non essentielle... activité non essentielle", explique t-il à l'AFP.

"Il fallait justifier des paiements de charge sociale comparés à ceux de l'année précédente, ce qu'elle n'avait pas évidemment pas", enchaîne celui qui veut désormais créer un "fonds Alysson" pour venir en aide aux indépendants étranglés financièrement. Devant la boutique d'Alysson, les hommages se sont multipliés au fil de la semaine. Les bouquets de fleurs s'entassent devant la vitrine.