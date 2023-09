Baiser forcé au Mondial féminin : Rubiales bientôt suspendu sur demande du gouvernement ?

Luis Rubiales, le patron du foot espagnol, semble bel et bien sur la sellette. Le dirigeant la Fédération espagnole de football, accusé d'avoir agressé sexuellement la championne du monde Jenni Hermoso en l'embrassant de force, se trouve à présent dans le viseur de l'exécutif. Le gouvernement espagnol s'apprête à demander directement au Tribunal administratif du sport (TAD) de le suspendre.

Une intention confirmée par Miquel Iceta, ministre de la Culture et des Sports, lors d'une conférence de presse ce vendredi 1er septembre : "Le Conseil supérieur des sports (CSD) va demander au tribunal de suspendre temporairement Luis Rubiales de ses fonctions jusqu'à ce que l'affaire contre lui soit définitivement résolue", a-t-il déclaré.

Quelques minutes plus tard, Luis Rubiales est sorti du silence, affirmant via un communiqué qu'il continuerait à se défendre "pour prouver la vérité".

Luis Rubiales dénonce "manipulations", "mensonges" et "censure"

"Je continue à faire confiance à l'indépendance des instances où cette question doit être résolue, malgré le fait que les pressions politiques et celles de certains médias sont aussi intéressées que brutales et que les informations sur ce sujet font l'objet d'une multitude de manipulations, de mensonges et de censures", a dénoncé le président de la fédération espagnole dans un communiqué publié par le journal El Mundo.

Après cinq jours de délibération, le Tribunal administratif du sport espagnol (TAD) a ouvert ce vendredi une procédure disciplinaire pour "faute grave" à son encontre ont indiqué à l'AFP des sources proches du dossier.

Mais cette procédure pour "faute grave" et non "très grave", comme le demandait le gouvernement espagnol, ne permet pas au Conseil supérieur des sports (CSD), un organe dépendant du ministère des sports, de prononcer une nouvelle suspension à l'encontre de Rubiales, déjà suspendu par la FIFA pendant 90 jours à titre conservatoire.

Une explication confirmée par Miquel Iceta en conférence de presse vendredi, se référant aux lois du sport professionnel dans le pays.

Le CSD avait déposé une plainte auprès du tribunal du sport vendredi 25 août pour deux "infractions très graves", un possible "abus d'autorité" et des "actes portant atteinte à la dignité ou à la bienséance sportive", demandant la suspension du président de la fédération.

