et AFP

publié le 20/02/2019 à 02:02

Un appel à témoins a déjà été lancé. Un jeune touriste français et son ami britannique ont disparu depuis lundi 18 février, à l'aube, alors qu'il se trouvait à proximité d'une plage de Port Macquarie, au nord de Sydney, en Australie.



La police locale a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver les deux hommes, identifiés comme Erwan Ferrieux, Français de 21 ans, et Hugo Palmer, Britannique de 20 ans.



Leur voiture de location a été retrouvée tôt lundi matin sur un parking de la plage de Shelly Beach, à Port Macquarie. Leurs effets personnels et leurs papiers d'identité étaient à l'intérieur, a précisé dans un communiqué la police de la province de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

Selon la police, interrogée dans les colonnes du journal local, les deux hommes seraient partis nager alors que "les conditions étaient terribles". Ont-ils été emportés par les fortes vagues ? Les interrogations demeurent nombreuses. "Des plongeurs de la police de Sydney se sont joints aux recherches mardi et continueront à apporter leur assistance" aux équipes terrestres ce mercredi 20 février, ont fait savoir les enquêteurs.