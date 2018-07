Mohamed Abrini et Salah Abdeslam avaient été identifiés ensemble dans une station-service française le 11 novembre 2015.

et AFP

publié le 29/04/2016 à 14:10

Mohamed Abrini, le Belgo-Marocain suspecté d'avoir été impliqué dans les attentats terroristes de Bruxelles et Paris pourrait avoir deux complices sur le sol britannique. Mohammed Ali Ahmed et Zakaria Boufassil, deux hommes de 26 ans, ont été interpellés en Angleterre dans le cadre de cette affaire. Ils ont été inculpés devant un tribunal londonien pour avoir aidé financièrement Mohamed Abrini.



Les deux suspects ont été arrêtés à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 15 avril dernier avec trois autres personnes dans le cadre "d'une vaste enquête menée par l'unité de contre-terrorisme de la police des West Midlands", comme le confirme la police britannique. Mohammed Ali Ahmed et Zakaria Boufassil auraient organisé une collecte de fonds pour transmettre 3.000 livres (environ 3.800 euros) à Mohamed Abrini.

Un troisième complice présumé inculpé

D'après la police britannique, Zakaria Boufassil est accusé d'avoir "passé un accord le 7 juillet 2015 ou avant" avec Mohammed Ali Ahmed à la suite duquel "de l'argent ou d'autres biens" ont été mis à disposition d'Abrini. Les deux hommes "savaient ou avaient des raisons de soupçonner que cela serait utilisé à des fins de terrorisme".

Un troisième personne, Soumaya Boufassil, 29 ans, a également été inculpée vendredi par le tribunal de Westminster pour collecte de fonds liés au terrorisme.

Abrini a-t-il organisé les attentats avec cet argent ?

Mohamed Abrini, 31 ans, arrêté le 9 avril, a été inculpé pour les attentats de Bruxelles et Paris. Il a reconnu être l'homme au chapeau qui accompagnait les deux kamikazes qui se sont fait exploser le 22 mars à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem faisant 32 morts. Il est également soupçonné d'être le logisticien des attaques de Paris du 13 novembre qui ont fait 130 morts.



Abrini avait été filmé en compagnie de Salah Abdeslam, l'avant-veille des attentats de Paris, dans une station-service de l'Oise (nord de Paris). Les deux hommes circulaient dans une voiture utilisée ensuite pour convoyer des membres des commandos.