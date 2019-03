publié le 20/03/2019 à 03:05

Le Premier ministre australien Scott Morrison a jugé mercredi "irréfléchis", "ignobles" et "offensants" des propos tenus par le président turc Recep Tayyip Erdogan après l'attentat de Christchurch, pendant lequel un extrémiste australien a tué 50 fidèles dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande. M. Morrison a également exigé le retrait des propos de M. Erdogan.



M. Erdogan avait déclaré lundi que l'attentat s'inscrivait dans le cadre d'une offensive contre l'islam et la Turquie. Il avait en particulier déclaré que les Australiens qui seraient hostiles à l'islam subiraient le même sort que les soldats australiens tués par les forces ottomanes lors de la bataille de Gallipoli de 1915 (également appelée bataille des Dardanelles), pendant la Première Guerre mondiale.

Il avait fait précisément référence à la présence, pendant ce conflit, de contingents australiens et néo-zélandais engagés contre les forces ottomanes, et avait lancé : "Il y a un siècle, vos aïeuls sont repartis à pied ou dans des cercueils. Si votre intention est la même que la leur, nous vous attendons".

Des excuses de l'ambassadeur turc rejetées

"Des propos ont été tenus par le président turc Erdogan que je considère extrêmement offensants pour les Australiens et extrêmement irréfléchis dans l'environnement très sensible dans lequel nous sommes", a dit M. Morrison.



M. Morrison a fait sa déclaration après avoir convoqué l'ambassadeur de Turquie au sujet des propos du président Erdogan et avoir rejeté les "excuses" qui avaient été présentées. "J'attends, et j'ai demandé, que ces propos soient clarifiés, soient retirés", a dit le chef du gouvernement australien. "J'attendrai de voir ce que sera la réaction du gouvernement turc avant de décider d'autres mesures, mais je peux vous dire que toutes les options sont sur la table" en ce qui concerne les relations entre l'Australie et la Turquie, a insisté M. Morrison.



Il a appelé les Australiens qui se rendraient en Turquie à la prudence et a précisé que les autorités australiennes étaient en train de réexaminer leurs conseils aux voyageurs dans ce pays.

De la colère aussi en Nouvelle-Zélande

Les déclarations de M. Erdogan ont également suscité la colère de la Nouvelle-Zélande. Dès lundi, le vice-Premier ministre néo-zélandais Winston Peters a protesté contre l'utilisation politique par le président turc du massacre de Christchurch. Cette utilisation est "totalement injuste" et "menace l'avenir et la sécurité du peuple néo-zélandais et de nos citoyens à l'étranger", a-t-il déclaré.



M. Peters a annoncé mardi qu'il se rendrait en Turquie cette semaine à la demande d'Ankara pour assister à une réunion spéciale de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).