Le Texas encore sous le choc au lendemain du terrible drame survenu pendant le festival Astroworld, qui se déroule chaque année dans le sud de l’État. Un mouvement de foule massif a fait au moins huit morts et des centaines de blessés dans la nuit de vendredi à samedi 6 novembre, pendant le concert du rappeur américain Travis Scott. Au total, 17 personnes ont été transportées à l’hôpital, dont 11 en arrêt cardiaque, a indiqué le chef des pompiers de Houston, Samuel Pena. Une enquête a été ouverte et confiée à la police de Houston.

Comment cette tragédie a-t-elle pu se produire ? D’après les premiers éléments, c’est un mouvement de foule qui serait à l’origine du drame. Aux alentours de 21 heures, les festivaliers se sont avancés vers le devant de la scène, provoquant ainsi "un début de panique". "Les gens ont commencé à tomber, à perdre conscience et cela a entraîné une panique supplémentaire", a détaillé M. Pena.

L'artiste a stoppé plusieurs fois son concert

Sur place, plus de 300 personnes blessées ont été prises en charge pour quelques éraflures et contusions mineures. D’autres n’auront pas cette chance : sur les 50.000 festivaliers dans la foule, huit personnes sont décédées. Le chef des pompiers a précisé que la cause des décès ne pourra être confirmée qu'après les examens médicaux.

D’après les informations du quotidien The Houston Chronicle, l'artiste a interrompu son concert à plusieurs reprises en voyant des spectateurs en difficulté près de la scène. Les témoins rapportent une foule très “serrée” dans laquelle les gens ne pouvaient plus respirer.

"En l'espace de quelques minutes, on s'est retrouvés avec plusieurs personnes à terre qui faisaient une sorte d'arrêt cardiaque", a déclaré de son côté la police, ajoutant que le concert a pris fin après la bousculade.



Des scènes de réanimation en plein concert

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de festivaliers se ruant vers les portes d'entrée, enjambant et faisant tomber les détecteurs à métaux. Les agents de sécurité, en sous-effectif (240 agents sur place), ont été incapables de contenir la foule. D'autres vidéos montraient des secouristes en train de réanimer des fans inconscients au milieu du public, tandis que le concert se poursuivait.

Astroworld est un festival de musique lancé en 2018 par le rappeur américain Travis Scott, originaire du Texas. Pendant son, il a été rejoint show par la superstar du rap canadien Drake. La suite du festival, qui devait se poursuivre samedi, a été annulée. "Nos pensées sont avec la famille du festival ce soir, tout particulièrement ceux que nous avons perdu et leurs proches", ont déclaré les organisateurs sur la page Instagram d'Astroworld. "Nous cherchons avant tout à soutenir les autorités locales", ont-ils ajouté.

La police de Houston a confirmé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances et les raisons de cet accident, précisant que les séquences vidéo de la soirée étaient en cours d’analyse.