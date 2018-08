Asia Argento dément toute accusation d'agression sexuelle

publié le 21/08/2018 à 17:02

Deux jours après les révélations du New York Times, Asia Argento s'est exprimée ce mardi 21 août dans un communiqué relayé par les médias italiens et confirmé par son agent à l'AFP. Accusée d'agression sexuelle par l'acteur américain Jimmy Bennett, l'actrice italienne nie toute relation sexuelle avec lui.



"Je nie et je rejette le contenu de l'article publié par le New York Times qui circule dans les médias internationaux. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Bennett", a-t-elle affirmé avant d'ajouter : "Je suis profondément choquée et frappée en lisant des informations absolument fausses", poursuit l'actrice qui précise "ne pas avoir d'autre choix que celui de s'opposer à tous les mensonges et de se protéger de toutes les manières".

L'actrice de 42 ans fustige également la "persécution" dont elle ferait, selon elle, l'objet depuis les révélations du journal new-yorkais.



Dans un article publié dimanche 19 août, le New York Times a en effet révélé que l’acteur et musicien Jimmy Bennett accusait Asia Argento, figure de proue du mouvement #MeToo et l’une des victimes présumées de Harvey Weinstein, d’agression sexuelle alors qu’il avait 17 ans. Cette dernière lui aurait ensuite versé 380.000 dollars pour son silence.



Depuis la publication de l’article, les réactions se sont enchaînées, notamment celles de Rose McGowan, autre personnalité hollywoodienne qui accuse également Harvey Weinstein d'agression, et de Tarana Burke, créatrice du mouvement #MeToo.

"Les gens vont essayer d’utiliser cette récente histoire pour discréditer le mouvement #MeToo – ne les laissez pas faire", a-t-elle prévenu sur son compte Twitter.