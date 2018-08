Asia Argento accusée d'avoir agressé un mineur et d'avoir acheté son silence

publié le 20/08/2018 à 11:56

Elle est une des personnalités qui a participé à l'émergence du mouvement #metoo. Asia Argento a fait partie des premières à avoir dénoncé publiquement les agressions sexuelles d'Harvey Weinstein. Mais l'actrice italienne se trouve désormais dans une position délicate puisqu'elle est accusée, à son tour, d'abus sexuel.



Selon les révélations du New York Times, du dimanche 19 août, Asia Argento aurait payé un homme affirmant qu'elle l'avait agressé sexuellement en 2013. Acteur et musicien de rock, Jimmy Bennett n'avait que 17 ans lorsqu'Asia Argento, âgée de 37 ans, s'en serait prise à lui.

Les faits se seraient déroulés en Californie, dans un hôtel à Marina Del Rey, où elle aurait donné rendez-vous à Jimmy Bennett. Se retrouvant seuls dans la chambre, elle l'aurait fait boire de l'alcool avant de l'embrasser, de le pousser sur le lit et de lui faire une fellation. Ils auraient ensuite eu des rapports sexuels. Ils ont également pris une série de photos, dont certaines ont été publiées sur le compte Instagram de l'actrice.

Happiest day of my life reunion with @jimmymbennett xox Une publication partagée par asiaargento (@asiaargento) le 9 Mai 2013 à 1 :08 PDT

Détresse émotionnelle et perte de salaire

L'actrice lui aurait ensuite versé 380.000 dollars pour son silence. C'est une source anonyme qui, via un système de messagerie cryptée, a fourni au New York Times l'ensemble des documents.



Selon les sources proches du dossier, la santé mentale du jeune homme a été menacée après cette expérience "traumatisante". Initialement, l'acteur avait demandé à Asia Argento 3,5 millions de dollars en guise de dommages et intérêts pour lui avoir "infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle et des pertes de salaire suite à une agression sexuelle", explique le New York Times. Carrie Goldberg, avocate d'Asia Argento, a décrit cet argent comme "aidant M. Bennett".



Lors du festival de Cannes 2018, l'affaire Weinstein battant son plein, Asia Argento avait lancé au public : "Les choses ont changé. On ne va plus vous permettre de vous en tirer sans être inquiété".



L'action en justice de Jimmy Bennett, aujourd'hui âgé de 22 ans, a été lancée seulement un mois après le début de l'affaire Weinstein. Contactée à multiples reprises par le média américain, l'actrice n'a pas souhaité répondre.