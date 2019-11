Arkansas : deux professeurs de chimie arrêtés pour fabrication de "crystal meth"

publié le 19/11/2019 à 02:20

Non non, vous n'êtes pas dans un remake de la série Breaking Bad. Aux États-Unis, dans l'État de l'Arkansas, deux professeurs de chimie à la Henderson State University à Arkadelphia ont été arrêtés. Terry David Bateman, 45 ans, et Bradley Allen Rowland, 40 ans sont accusés de fabrication de méthamphétamine et d'utilisation d'accessoires pour toxicomanes, selon CNN.

Tina Hall, vice-présidente adjointe des communications de l’université, a même déclaré dans un communiqué, que l'un des centres scientifiques universitaires a dû fermer ses portes le 8 octobre à cause d’une odeur de produit chimique. Des travaux de remise en état ont eu lieu et le bâtiment a pu rouvrir ses portes le 29 octobre.

Bateman et Rowland, les deux professeurs en question, devraient quant à eux comparaître devant le tribunal du comté de Clark une fois que le procureur aura pris une décision formelle d'inculpation, a annoncé le département du shérif à CNN qui précise que l'enquête est en cours.