Coronavirus en Argentine : des parents font scandale en appelant leur fils "Covid"

Né à l'hôpital de Ceres, en Argentine, le petit Ciro Covid pèse 3,2 kilos. Les parents ont choisi un prénom provoquant qui a déclenché une polémique dans tout le pays. "Ils parlaient du fait que leur bébé allait devenir célèbre parce qu'il était né dans un moment difficile pour tout le monde, et que cela allait faire de lui un petit homme fort", a expliqué la grand-mère maternelle à plusieurs médias argentins.

Tout le monde n'a pas été sensible à l'argument. "Je suis particulièrement triste que cela se soit produit, et encore plus dans notre hôpital. Je pense que c'est un manque total de respect pour les millions de personnes qui sont mortes de ce virus », a expliqué un soignant au journal El Litoral.



Fin juillet, 185.000 individus étaient infectés par la Covid-19 en Argentine. La capitale, Buenos Aires, est confinée depuis près de cinq mois.