et AFP

publié le 26/06/2020 à 05:00

L'Argentine tente de contenir une invasion de criquets en provenance du Paraguay et qui menace de s'étendre à l'Uruguay et au Brésil voisins, ont annoncé les autorités le 25 juin. Bien qu'impressionnant, cet essaim de Schistocerca cancellata, un type de criquet sud-américain, ne représente pas un risque pour les humains et les animaux, ont précisé les autorités sanitaires.

Il s'est déjà déplacé à travers plusieurs provinces argentines, mais n'a pas pour l'heure endommagé les cultures. Les criquets, arrivés fin mai par la province de Formosa, dans le nord, à la frontière avec le Paraguay, ont déjà parcouru un millier de kilomètres vers le sud.

"Les équipes du Service national de sécurité agroalimentaire (Senasa) et la province de Corrientes travaillent main dans la main pour détecter l'emplacement actuel de l'essaim", selon un communiqué. "L'essaim n'a pratiquement pas bougé à cause des basses températures, qui affectent" les criquets, a expliqué Héctor Medina, un ingénieur agronome du Senasa.

Imágenes de la llegada de nubes de langostas a Lanteri, norte de Santa Fe, buscando campos para pasar la noche. pic.twitter.com/NPLaXKjhPX — Martín Steeman (@MartinSteeman) June 18, 2020

Le ministère brésilien de l'Agriculture a décrété le 25 juin "l'état d'urgence phytosanitaire" dans les États de Rio Grande do Sul et de Santa Catarina (sud) pour faciliter l'adoption de mesures préventives avant une éventuelle arrivée des criquets, tout en reconnaissant qu'il était peu probable que cela arrive. Des invasions similaires de criquets ont déjà eu lieu en Argentine en 2017 et 2019.