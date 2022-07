Les images donnent l'impression d'être dans Star Wars ou dans Le Cinquième Élément, pourtant ce projet pourrait voir le jour dans une dizaine d'années. 170 kilomètres de long, 500 mètres de haut et 9 millions d'habitants d'ici 2045 : voici le projet de ville futuriste NEOM, du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Ben Salmane. Ce dernier a dévoilé lors d'une présentation, lundi 25 juillet, de nouvelles images de ce projet, relayées par l'AFP.

Cette "mégalopole" abritera en fait deux gratte-ciels face à face, recouverts de miroirs, appelés "Mirror Line" ou "The Line", tous deux d'une hauteur de 500 mètres et qui formeront le centre de la ville sur la mer Rouge. Présenté initialement en 2017, le projet devait contenir des taxis volants et robots domestiques, mais lors de la présentation de "The Line", le prince a esquissé une vision encore plus ambitieuse, décrivant une ville utopique sans voitures, la plus vivable "sur toute la planète".

Selon Mohammed Ben Salmane (MBS), cette ville est censée accueillir 1,2 million d'habitants d'ici 2030 et 9 millions à l'horizon 2045, en misant sur un boom démographique nécessaire, selon lui, pour faire de l'Arabie saoudite une puissance économique capable de rivaliser dans tous les secteurs.

Un plan de conception des structures de 500 mètres de haut, The Line Crédit : NEOM / AFP

Un projet à 1 billion de dollars

D'une largeur de 200 mètres seulement, "The Line" vise à superposer maisons, écoles et parcs... Les résidents auront accès à "tous leurs besoins quotidiens" en cinq minutes à pied, ainsi qu'à d'autres facilités comme des pistes de ski en plein air et "un train à grande vitesse avec un trajet de bout en bout (de la ville) de 20 minutes", selon le communiqué de presse publié lundi.

Le coût de la "première phase", qui s'étend jusqu'en 2030, est évalué à 1.200 milliards de riyals saoudiens (environ 319 milliards de dollars), selon MBS. D'autres prévisions, comme celle du Daily Mail, évaluent le projet à plus d'un billion de dollars (1.000 milliards).

Les deux gratte-ciels massifs seront recouverts de miroirs Crédit : NEOM / AFP

Quel impact sur l'environnement ?

Reste une question majeure que pose ce projet : respecter les engagement du pays en matière de protection de l'environnement. Selon une vidéo promotionnelle, le site sera totalement alimenté par des énergies renouvelables et présentera "un microclimat tempéré toute l'année avec une ventilation naturelle".

Selon Torbjorn Soltvedt, du cabinet de conseil Verisk Maplecroft, NEOM est bien positionnée pour bénéficier de l'énergie solaire et éolienne, "mais la faisabilité dans son ensemble n'est pas claire étant donnée l'ampleur et le coût sans précédent du projet".

Le projet doit être installé sur la mer Rouge Crédit : NEOM / AFP

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info